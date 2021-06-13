شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 300 شقة وفيلا في دبي مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 962 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس الأحد تسجيل 317 مبايعة بقيمة 776.38 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 145.08 مليون درهم و300 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 631.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 63 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 120 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 147.66 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 34.04 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 113.62 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 14 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 38.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفا الثانية بقيمة 9 ملايين درهم.