شكرا لقرائتكم خبر عن 3.75 مليار درهم الاستثمار الأجنبي في الأسهم منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في أسواق الأسهم الإماراتية إلى مستوى 3.75 مليار درهم منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ 10 يونيو الجاري، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

ويعكس التدفق الكبير للسيولة الأجنبية غير العربية إلى أسواق الأسهم ارتفاع وتيرة الثقة في تعاملاتها وبنسب تعد الأعلى منذ أكثر عدة شهور، وذلك بدعم من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها ونسب العوائد الكبيرة التي يمكن أن يحققها المستثمرون فيها، سواء على المديين المتوسط والطويل.

وجاء ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في سوق العاصمة نتيجة عمليات شراء بقيمة 46.851 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخ 10 يونيو الجاري في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 43.481 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وبلغ إجمالي قيمة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 90.33 مليار درهم بيعاً وشراءً، تشكل ما نسبته 36% من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة في السوق والبالغة 250.386 مليار درهم بيعاً وشراءً.

وفي سوق دبي المالي بلغ صافي استثمارات الأجانب من غير العرب خلال فترة الرصد 382 مليار درهم، وذلك نتيجة عمليات بشراء بقيمة 7.84 مليار درهم تقريباً فيما بلغت قيمة مبيعاتهم 7.45 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة تداولات هذه الشريحة من المستثمرين 15.3 مليار درهم بيعاً وشراء، تشكل ما نسبته 29.8 مليار درهم من إجمالي التداول في السوق البالغ قيمتها 51.2 مليار درهم بيعاً وشراء.

(وام)