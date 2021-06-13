شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: أول طائرة كهربائية معتمدة من هيئة سلامة الطيران الأوروبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت شركة «بايبستريل» Pipistrel صوراً لطائرة Pipistrel Velis Electro، في Guipavas، غربي فرنسا، وهي أول طائرة كهربائية معتمدة من هيئة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي.

وقعت شركة Green Aerolease، وهي شركة متخصصة في تحديد مواقع الطائرات الخفيفة ومقرها في بريست، صفقة مع شركة تصنيع الطائرات الكهربائية السلوفينية «بايبستريل» لشراء 50 طائرة كهربائية لتعليم الطيارين. (أ.ف.ب)