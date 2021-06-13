شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكدونالدز» و«فولكسفاجن» أحدث ضحايا الهجمات السيبرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت «ماكدونالدز» أحدث شركة تتعرض للاختراق بعد أن اكتشفت تعرضها لقرصنة معلوماتية على شبكتها طالت بيانات شخصية لبعض عملائها في كوريا الجنوبية وتايوان، في حين أعلنت شركة «فولكسفاجن» في نفس اليوم عن تعرضها لاختراق مماثل.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في بيان إنها حددت بسرعة واحتوت الحادثة يوم الجمعة، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقاً شاملاً للوقوف على حيثيات الهجوم.

وأوضحت «ماكدونالدز»: «بعد أن تمكنا بسرعة في إيقاف وصول القراصنة إلى المعلومات بعد تحديد طبيعة الهجوم، حدد فريق التحقيق اختراق عدد صغير من الملفات، بعضها يحتوي على بيانات شخصية».

وأضافت إن التحقيق الذي أجرته حدد أن فروعها في كوريا الجنوبية وتايوان فقط هي التي تعرضت لاختراق بيانات العملاء الشخصية، مشيرةً إلى أنها ستتخذ خطوات لإخطار الجهات التنظيمية وكذلك العملاء الذين تأثروا بهذا الهجوم، وقالت إن بيانات الدفع الخاصة بالعملاء لم يتم اختراقها.

وفي نفس اليوم، أعلنت فولكسفاجن أن خرقاً مشابهاً للبيانات لأحد مورديها أثر على أكثر من 3.1 مليون عميل في أمريكا الشمالية، حسبما أفادت شبكة «أن بي سي نيوز».

وقال الفرع الأمريكي للشركة: «اكتشفنا أخيراً أن جهة خارجية حصلت من دون إذن على معلومات شخصية لزبائن حاليين ومحتملين لدى أحد الموردين الذين تتعاون معهم أودي وفولكسفاجن وبعض أصحاب الامتيازات في الولايات المتحدة وكندا لأنشطة بيع وتسويق عبر الإنترنت».

وأضافت شركة السيارات الألمانية أن الخرق استهدف معلومات جمعها أحد مورديها بين عامي 2014 و2019، والتي لم يتم تأمينها.

وأشارت الشركة إلى أن القرصنة خصلوا على معلومات حساسة تستخدم لعمليات الشراء أو القروض، بينها أرقام رخصة القيادة لنحو 900 ألف زبون حالي أو محتمل لدى «أودي» في الولايات المتحدة.

وشملت التسريبات معلومات أقل حساسية، بينها الأسماء والعناوين وأرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني، لنحو 3.1 مليون زبون لدى «أودي» في الولايات المتحدة و163 ألفا ًفي كندا. (وكالات)