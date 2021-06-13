شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب دولي بضم الفنون القتالية المختلطة لاتحاد الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF)، بانضمام أحدث عضو في الإمارات، ممثلاً في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويهدف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الذي تم تشكيله حديثاً، إلى أن يكون المنظم الرسمي والداعم لكل هواة ومحترفي ال MMA في المنطقة، والمسؤول عن إدارة وتطوير الرياضة فنياً وتنظيمياً.

كما يخطط الاتحاد، الذي تم تشكيله حديثاً، إلى تعزيز تطوير الفنون القتالية المختلطة محلياً وإقليمياً ودولياً جنباً إلى جنب مع رياضة الجوجيتسو.

وقال عبد المنعم السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «يسعدنا أن نصبح عضواً في الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة (IMMAF)، ونحن على يقين من قدرتنا على التحليق بهذه الرياضة في الإمارات والعالم كما فعلنا مع رياضة الجوجيتسو، يعلم الجميع أن الإمارات الحبيبة أصبحت وجهة للفنون القتالية المختلطة، وتُعرف أبوظبي بالعاصمة الجديدة للفنون القتالية المختلطة إلى جانب أنها العاصمة العالمية للجوجيتسو، ونحن عازمون على البناء على هذا النجاح، ونشر الفنون القتالية المختلطة؛ عبر جميع جوانب ومستويات مجتمعاتنا».

واعتبر كيريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، انضمام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، نقطة تحول لمزيد من التطوير لرياضة الMMA في الشرق الأوسط.

وقال: «انضمام الإمارات؛ يفتح الباب أمام بعض الفرص الكثيرة التي نتطلع إلى تطويرها مع أعضائنا الجدد، أود أن أشكر بشكل خاص رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عبد المنعم الهاشمي، إلى جانب عضو مجلس إدارة (IMMAF) وسام أبي نادر، من أجل عملهم على تنفيذ انضمام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إلى (IMMAF) وإبصاره النور».

كما أعرب وسام أبي نادر، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة والمدير الإقليمي لآسيا عن سعادته البالغة بانضمام اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إلى عائلة الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وقال: إن دولة الإمارات جهة رائدة في الشرق الأوسط لاستضافة أحداث الMMA على نطاق واسع؛ مثل ال UFC، والآن في نظر الكثيرين، أصبحت العاصمة العالمية لMMA بعد أحداث جزيرة النزال UFC Fight Island الأسطورية.