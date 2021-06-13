«الوطني» يستحدث 4 مواد تتعلق بالهروب من المنشأة الصحية

أبوظبي: ”الخليج 365”

استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، في جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 2021 في مقر المجلس بأبوظبي، أربع مواد تتعلق: بالتظلم والاعتراض، والإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية، ووفاة المريض النفسي، ومنع إفشاء البيانات والمعلومات، واستحداث عدد من البنود.

ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها «التظلم والاعتراض» على ما يلي: يجوز للمريض النفسي أو من يمثله التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة في نظام عملها، ويجوز لمدير المنشأة الصحية النفسية أو من يفوضه الاعتراض على قرار لجنة حقوق المرضى في المنشأة الصحية النفسية أمام اللجنة، وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في نظام عملها، ولا يترتب على التظلم أو الاعتراض وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم أو الاعتراض.

كما نصت المادة المستحدثة وعنوانها «الإبلاغ عن الهروب من المنشأة الصحية» على ما يلي: إذا هرب المريض النفسي الخاضع لنظام العلاج الإلزامي؛ وجب على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ الجهات المختصة وممثل المريض النفسي؛ لإعادته إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.

ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها «وفاة المريض النفسي» على ما يلي: على المنشأة الصحية النفسية في حال وفاة المريض النفسي إخطار ممثله، وفي حالة تعذر ذلك إبلاغ النيابة العامة، وعلى المنشأة الصحية النفسية في حالة وفاة المريض النفسي الخاضع لإجراءات الدخول الإلزامي للتقييم أو الإيداع إخطار ممثله وإبلاغ النيابة العامة.

كما نصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها «منع إفشاء البيانات والمعلومات» على ما يلي: لا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.