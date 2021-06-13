شكرا لقرائتكم خبر عن كرايتشيكوفا تدخل التاريخ بإحراز لقبَي الفردي والزوجي في "رولان جاروس" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أكملت التشيكية باربورا كرايتشيوكوفا المتوجة يوم السبت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى في فئة الفردي، الثنائية في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بتتويجها الأحد بلقب الزوجي مع مواطتنتها كاتيرينا سينياكوفا، لتصبح أول لاعبة تحقق هذا الإنجاز في باريس منذ الفرنسية ماري بيرس عام 2000.

وتفوق الثنائي التشيكي في المباراة النهائية على البولندية إيغا شفيونتيك حاملة لقب رولان جاروس في الفردي العام الفائت، والأمريكية بيتاني ماتيك-ساندز 6-4، 6-2.

وهذا هو اللقب الثالث لكرايتشيكوفا وسينياكوفا في منافسات الزوجي في البطولات الكبرى بعد رولان جاروس الفرنسية، وويمبلدون الإنجليزية عام 2018، علماً أنهما حققتا سوياً اللقب أيضاً بباريس في فئة الناشئات عام 2013.

وأصبحت كرايتشيكوفا التي أسقطت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا في نهائي الفردي يوم السبت، أول لاعبة تحقق ثنائية في البطولات الكبرى منذ الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس في ويمبلدون عام 2016.

إكمال المهمة بنجاح

وسبق أن أحرزت كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالمياً، أول ألقابها في البطولات الكبرى، بعد فوزها يوم السبت في نهائي رولان جاروس الفرنسية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (32 عالمياً) 6-1 و2-6 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لكرايتشيكوفا (25 عاماً) في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان جاروس.

وشاركت اختصاصية منافسات الزوجي للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى، وثالثة على الأراضي الترابية؛ لتصبح أول تشيكية تتوج في باريس منذ هانا ماندليكوفا في 1981.

وكان لقب رولان جاروس للعام السادس توالياً من نصيب لاعبة جديدة، ومن خارج نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة.

وسترتقي كرايتشيكوفا إلى المركز الـ 15 عالمياً، بعد إنهائها العام 2020 في المركز الـ 65 عالمياً، وكانت ابنة مدينة "برنو" قد أنقذت نقطة لخسارة المباراة في نصف النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري (18عاماً).