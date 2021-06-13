شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الأحد..وتراجع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.94% رابحًا 101.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10897.47 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.42% رابحًا 6.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1552.58 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 9 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.33 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.21% خاسرًا 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6701.88 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 951.428 مليار درهم.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.94% رابحًا 101.14 نقطة ليغلق عند مستوى 10897.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.01% خاسرًا 236.26 نقطة ليغلق عند مستوى 23144.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 382.2 مليون سهم بقيمة 14.4 مليار ريال.

صعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.88%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.72%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.24%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاعي الأدوية والمواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.12%.

وقفز 116 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بحر العرب" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 8.84%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 7.63%، وتراجع 66 سهمًا على رأسها سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 2.53%، ثم سهم "الكيمائية" بنسبة 2.84%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 2.69%، فيما تصدر سهم "ذيب" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 773.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 2842.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.6 مليون سهم محققة ما قيمته 124.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1655 صفقة لعدد 35 سهمًا، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاعي السلع والنقل بنسبة 0.30%، 0.29%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.55%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 3.61%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 1.16%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.39%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.40%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20.4 مليون ورقة بقيمة 35 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.21% خاسرًا 14.26 نقطة ليغلق عند مستوى 6701.88 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 951.428 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 227.3 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 3807 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.81%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 2.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 14.79%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.9%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.6%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.81%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 576.9 مليون درهم.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحًا 23.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6328.90 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحًا 19.70 نقطة ليغلق عند مستوى 6866.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% رابحًا 33.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.85 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.61% رابحًا 33.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5549.28 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 474.9 مليون سهم بقيمة 71.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.64%، ثم قطاعي البنوك والصناعة بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.42%، 0.35%، على التوالي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.42% رابحًا 6.51 نقطة ليغلق عند مستوى 1552.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 407.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.68% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.47%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.32% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.08%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.43% مدفوعًا بصعود سهم شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 0.67%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.31%، وهبطت أسهم شركة الإثمار القابضة، بنك البحرين الوطني، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.86%، 0.33%، 0.31%، على التوالي.