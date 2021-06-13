شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الحديد والصلب لـ460 مليون دولار بزيادة 152% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 4 أشهر من 2021 لتسجل 460 مليون دولار مقابل 183 مليون دولار أول 4 أشهر من 2020 بنسبة ارتفاع 152% لتسجل صادرات الحديد طفرة كبيرة خلال الفترة المذكورة.

وكشف تقرير حديث لمجلس مواد البناء، أن إيطاليا أكبر دولة مستوردة للحديد والصلب مسجلة 172.4 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 17.4 مليون دولار فقط بنفس الفترة من 2020 بارتفاع 632 %، وارتفعت الصادرات إلى أسبانيا مسجلة 92.4 مليون دولار مقابل 19.7 مليون دولار بارتفاع 368 %، كما سجلت الصادرات للبرازيل 39.9 مليون دولار مقابل 528 ألف دولار فقط بنفس الفترة العام الماضى.

وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب للبرتغال 24.5 مليون دولار مقابل 101آلاف دولار، في حين سجلت الصادرات إلى تركيا 10.8مليون دولار مقابل 1.13 مليون دولار، رومانيا بلغت الصادرات لها 9.5 مليون دولار مقابل 277 ألف دولار.

وزادت صادرات الحديد والصلب إلى كينيا مسجلة 8.8 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 11.4 مليون دولار، والسعودية استقبلت بـ 54.2 مليون دولار مقابل 59.3 مليون دولار، واستقبلت السودان وارادت من الحديد والصلب بـ 6.6 مليون دولار مقابل 10.7 مليون دولار.