شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % ارتفاعًا بصادرات مواد البناء المصرية إلى إيطاليا خلال أول 4 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء، أن إيطاليا تصدرت الدول المستوردة لمنتجات مواد البناء بـ 276 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 154 مليون دولار بالفترة ذاتها من 2020 بنسبة ارتفاع 73 %، كما ارتفعت الصادرات إلى أسبانيا إلى 117 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار بنسبة ارتفاع 180%.

كما ارتفعت صادرات مواد البناء إلى استراليا في أول 4 أشهر من 2021 إلى 105% مقابل 48 % بنسبة ارتفاع 120 %، وارتفعت لتركيا بنسبة 79% لتسجل 82 % مقابل 46%، وسجلت الصادرات إلى ليبيا لتبلغ 76 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار بنسبة ارتفاع 76%، وفق تقرير المجلس الذى حصل الخليج 365 عليه.

كما ارتفعت الصادرات إلى أمريكا بنسبة 63 % لتبلغ 56 مليون دولار أول 4 أشهر من 2021 مقابل 34 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضى، كما ارتفعت الصادرات إلى السودان لنسبة 65 % لتبلغ 51 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار.