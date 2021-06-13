شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا مع بنك مصر بـ500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقد لتمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه مع بنك مصر بحضور محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة البنك.

وقالت نيفين جامع، إن إجمالي العقود الموقعة مع بنك مصر وصلت إلي 1.8 مليار جنيها، مشيرة إلي أن العقد الجديد يحتوي على التعريف الجديد لقانون المشروعات والذى تم إقراره مؤخراً.

وقال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن التمويل الجديد يوجه للمشروعات متناهية الصغر بحد يتراوح بين 50 إلي 200 ألف جنيه، مشيراً إلى أن حجم تمويل المشروعات في البنك تضاعف بصورة كبيرة ليسجل 50 مليار جنيه حالياً.

مؤخراً أعلن جهاز تنمية المشروعات توقيع عقد مع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة بنى سويف باجمالى قدره 20 مليون جنيه لتمويل 4 آلاف مشروع متناهى الصغر بمراكز وقرى المحافظة.

وحصلت «الخليج 365» على إجمالى التمويلات التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، حيث بلغت 31.3 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها، حيث تم ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة.

كما تم توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى الفترة المذكورة وهو ما وفر 100.005 فرصة عمل، وبلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، ويبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز والتى بلغت 31.3 مليار جنيه.