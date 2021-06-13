شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية المشروعات": ضخ 6 مليارات جنيه لتمويل المشاريع بحلول نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجرى مراجعة المستهدفات بشكل دورى، مشيرة إلى أنه إذا وصلت التمويلات لأعلى من المبالغ المستهدفة يتم تعديل المستهدفات بصورة مستمرة.

وبشأن التمويلات التى قدمها جهاز المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال السبع سنوات الماضية، قالت الوزيرة، إن الجهاز قدم خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021، قرابة 31.3 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها، حيث تم ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة، وهو ما وفر 294.374 فرصة عمل جديدة.

وأعلنت أنه تم توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى الفترة المذكورة وهو ما وفر 100 ألف فرصة عمل، وبلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل خلال الفترة المذكورة، ويبلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز، والتى بلغت 31.3 مليار جنيه.

فى السياق ذاته، بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام «المنح» 2.4 مليار جنيه والذى يمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وبلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.