شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع زراعات القطن لـ231 ألف فدان بزيادة 60 ألف عن الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الرسمية الخاصة بمساحات زراعات القطن الموسم الجارى، عن ارتفاع المساحات المزروعة بالأقطان الموسم الجارى لـ 231014 فدانا، مقارنة بـ 170929 فدانا الموسم الماضى، وذلك بزيادة أكثر من 60 ألف فدان.

وأشارت البيانات أن محافظة كفر الشيخ تصدرت محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 82934 فدانا مقابل 58038، تليها محافظة الدقهلية زرعت 45261 فدانا مقابل 32973 فدانا الموسم الماضى، ثم محافظة الشرقية زرعت مساحة 35352 فدانا كلها قطن جيزة 94 مقابل 25641 فدانا الموسم الماضى.

وتأتى بعد ذلك محافظة البحيرة حيث زرعت 25446 فدانا مقابل 19511 فدانا الموسم الماضى، ثم محافظة الغربية زرعت مساحات بلغت 12118 فدانا كلها جيزة 94 مقابل 8566 فدانا الموسم الماضى.

وبحسب البيانات فإنه بلغت اجمالى وجه بحرى مساحات 215359 فدانا مقابل 157278 فدانا الموسم الماضى.

أضافت البيانات الرسمية أن اجمالى مساحات القطن المزروعة في محافظات وجه قبلى بلغت 15.475 ألف فدان مقارنة بـ 13651 فدانا الموسم الماضى .

في محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، تتصدرهم الفيوم بـ 8915 فدانا ثم بنى سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط زرعت 1537، والمنيا زرعت 160 فدانا، فيما لم تزرع سوهاج إلا 74 فدانا فقط.