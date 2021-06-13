شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مبادرات على جدول لجنة المال والاستثمار لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - تسهيل انسياب الحركة في المنافذ

- تعزيز الشراكة في السوق المشتركة

- إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي

- وضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها

- التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات

أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية في الاجتماع الأول للجنة المال والاستثمار التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف متابعة سير عمل المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجموعة من المحاور الرئيسية شاملة مجالات الخدمات والأسواق المالية، ودعم ريادة الأعمال، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، والسياحة والتراث الوطني، وآليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة.

وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ومن الجانب السعودي الدكتور عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية الكلية. وتضمن فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلاً من أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذا الاجتماع باعتباره منصة فعالة، تمكن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من بحث ووضع الخطط الاستباقية لمختلف التحديات التي قد تؤثر في المشاريع والعمليات المرتبطة بموضوع التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك. وقال: تحرص دولة الإمارات على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية لصنع مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال القادمة وشعبي البلدين، حيث ناقش الاجتماع توجهات اقتصادية محورية مثل إصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، وتيسير الإجراءات الجمركية لعمليات التجارة وتبادل البضائع العابرة للحدود.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، ومتابعة سير عمل المبادرات والمشاريع وضمان تنفيذها وفقاً للخطط المعتمدة، ووضع حلول للتحديات التي قد تواجه وتعرقل سير عمل المشاريع، ورفع التقارير الدورية (كل 3 أشهر) إلى اللجنة التنفيذية عن سير عمل المبادرات والمشاريع التي تعمل على تنفيذها لجنة المال والاستثمار.

أهم المبادرات

وتشمل أهم المبادرات التابعة للجنة المال والاستثمار؛ مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية في السوق المشتركة، وإصدار واستخدام عملة إلكترونية افتراضية بشكل تجريبي، ووضع آلية لتمكين فروع بنوك البلدين من تعزيز أعمالها، فضلاً عن التنسيق بشأن أعمال التكنولوجيا المالية الحديثة وتبادل الخبرات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارتي المالية في البلدين الشقيقين تعملان على تنفيذ قرارات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واللجنة التنفيذية المتعلقة بالمال والاستثمار من خلال تعزيز العلاقة بين البلدين وتحقيق تطلعات وأهداف مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لتفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين الشقيقين.