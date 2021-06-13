شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية دبي» تدعم تعزيز تنافسية رائدات وسيدات الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت «اقتصادية دبي» ومجلس سيدات أعمال دبي مؤخراً، ندوة افتراضية تحت عنوان «تمكين المرأة»، والتي دشنت انطلاق النشاطات المشتركة بموجب الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الجانبان في إبريل الماضي بهدف دعم رائدات الأعمال من أعضاء المجلس، وتوفير امتيازات وخدمات وتسهيلات مختلفة لهن.

وجاءت الندوة ضمن سلسلة «حوار السوق» إحدى مبادرات اقتصادية دبي التي أطلقتها بهدف إيجاد منصة افتراضية مفتوحة لمختلف المواضيع التي تهم مجتمع الأعمال، لتسلط الضوء على كيفية مساعدة رائدات وسيدات الأعمال بالإمارة، وتعزيز تنافسيتهن في سوق العمل.

شاركت في الندوة التفاعلية التي أدارها اسحاق جون، مدير التحرير في صحيفة «خليج تايمز» الشريك الاعلامي للندوة مريم الأفردي مدير إدارة الاتصال الحكومي في «اقتصادية دبي»، ونادين حلبي مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، حيث استعرضتا آليات الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها اقتصادية دبي ومؤسساتها التابعة لها.

حلول مبتكرة

أشارت الأفردي إلى أن «اقتصادية دبي» ومن خلال مؤسساتها التابعة لها مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، تعمل على دعم وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة لرائدات وسيدات الأعمال، بدءاً من احتضان ودعم الأفكار المميزة وإطلاق المشاريع وتقديم الاستشارات وبرامج التدريب والتعليم والتمويل والتسويق، بالإضافة إلى توفير فرص تطوير الأعمال من خلال تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال وتسهيل وصولهن للأسواق المحلية والعالمية والإلكترونية.

وأضافت: «أن البدء بأي عمل تجاري في دبي بات أمراً في غاية السهولة حيث يمكن لأي مستثمرة الاختيار من بين مختلف الفئات والأشكال القانونية واستكمال الإجراءات اللازمة لمزاولة الأعمال بصورة سلسة وسريعة من خلال المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال«استثمر في دبي».

واختتمت الأفردي كلمتها بدعوة مختلف سيدات الأعمال للمشاركة في مؤتمر المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي» بالتعاون مع مركز التجارة العالمي في الفترة من 17-19 أكتوبر المقبل، ليحظين بفرصة الالتقاء مع أقرانهن والتعرف إلى نماذج يحتذى بها من المؤثرين في قطاع الأعمال. مشيرة إلى أن مؤتمر المرأة في التجارة الدولية يمثل مبادرة عالمية تهدف إلى ربط 3 ملايين امرأة بالأسواق الدولية بحلول 2021 من خلال دعم وتمكين النساء في مجال الأعمال التجارية.

ثمار الشراكة الاستراتيجية

وأشارت نادين حلبي إلى أن الندوة تعتبر أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية المهمة التي تجمع مجلس سيدات أعمال دبي و«اقتصادية دبي»، لتوفير وسائل الدعم للمرأة في ميادين العمل، ومنحها الخبرات والمعارف والتسهيلات، لتعزيز وعيها وقدرتها على الاستفادة من الحزم التحفيزية المتخصصة التي توفرها «اقتصادية دبي» لأعضاء المجلس، لافتة إلى أن الواقع الجديد في بيئة الأعمال يتطلب تضافر الجهود وتنسيق الشراكات من أجل التخفيف من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بسبب جائحة «كوفيد-19» مؤكدة أن دعم سيدات ورائدات الأعمال في دبي خلال هذه الظروف هو أولوية قصوى للمجلس، الذي نسج شبكة من الشراكات الاستراتيجية وأبرزها مع «اقتصادية دبي،» لتوفير ميزة تنافسية تمكّن أعضاء المجلس من تجاوز تداعيات الجائحة، وضمان استمرارية واستدامة أعمالهن، وإطلاق مشاريعهن وتحقيق الأهداف.

ونوهت حلبي إلى أن المجلس تحت إشراف الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، وضع خطة متكاملة لتمكين المرأة في سوق العمل، ودعمها بكل الوسائل المتاحة من تدريب وتوجيه وإرشاد وشراكات وخدمات ومبادرات تكفل لهن أسباب النجاح في مدينة دبي التي توفر لهن بيئة حاضنة للأفكار والمشاريع المبدعة والمبتكرة.