شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: تسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية لأمريكا بشروط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الأحد، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

كان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقاً من روسيا خلال قمة يعقدها مع بوتين في جنيف في 16 يونيو/ حزيران.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله «إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع.. لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه وتُسلّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية».

(رويترز)