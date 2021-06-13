شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باستقالة رئيس مجلس الإدارة و3 مديرين في «توشيبا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب ثاني أكبر مساهم في «توشيبا كورب»، الأحد، باستقالة رئيس مجلس الإدارة وثلاثة مديرين على الفور بعدما كشف تحقيق أن الشركة تواطأت مع الحكومة للضغط على مستثمرين أجانب.

الخطاب الذي أطلعت عليه رويترز من «ثري.دي إنفستمنت بارتنرز» التي تملك 7.2% في «توشيبا»، وقالت مصادر مطلعة إن الخطاب أرسل للمديرين الأربعة.

ومن المرجح أن يصوب ذلك مزيداً من سهام النقد للحوكمة في «توشيبا» المجموعة الصناعية الشهيرة التي تواجه أزمة بعد تقرير صدر يوم الخميس. يشير التقرير الذي أُعد بطلب من مساهم إلى تحول صادم في المعركة الدائرة منذ أمد طويل بين إدارة الشركة اليابانية ومساهمين أجانب.

ومن بين المساهمين الآخرين في الشركة مجموعة من المستثمرين النشطين وصندوق وقف جامعة هارفارد.

وجاء في الخطاب أن ما كشفه التقرير «يبعث على القلق العميق ويمثل أحد أبرز حالات فشل الحوكمة وأكثرها إثارة للصدمة بشركة مدرجة كبيرة في العالم خلال العقد الأخير».

يصف الخطاب، الموجه إلى رئيس مجلس الإدارة أوسامو ناجاياما وثلاثة أعضاء بلجنة الفحص الحالية، ناجاياما بأنه «يتحمل المسؤولية الكاملة عن مخالفات الحوكمة في «توشيبا» خلال الفترة الأخيرة، مثل التحقيق الداخلي المعيب وإصرار المجلس على الاعتراض علي إجراء تحقيق خارجي مستقل».

امتنعت «توشيبا» عن التعقيب على الخطاب وقالت في بيان لرويترز إنها ستدرس مضمون تقرير التحقيق بعناية وتعتزم إعلان تعليقها على نتيجة التحقيق عقب ذلك.

(رويترز)