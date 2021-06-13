شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بورصة مصر يتوقع طرح أسهم 4 شركات جديدة في النصف الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس بورصة مصر لرويترز الأحد إن من المتوقع طرح أسهم أربع شركات جديدة بالبورصة خلال النصف الثاني من العام، وذلك في قطاعات الصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.

وأحجم رئيس البورصة محمد فريد عن ذكر أسماء الشركات، وقال عندما سئل إن كان بنك القاهرة من ضمن الشركات المتوقع طرحها :«الطروحات الحكومية اختصاص اللجنة الوزارية المعنية».

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية منحت الأسبوع الماضي مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مصري حكومي، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.

الشركات الأربع مقيدة بالفعل ، لكن من دون طرح أسهم للتداول، وبنك القاهرة مقيد ببورصة مصر منذ فبراير/شباط 2017.

وسيكون طرح حصة من البنك أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، وهو جزء من برنامج لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية أُعلن عنه قبل عدة سنوات لكن واجه تأجيلات متكررة.

(رويترز)