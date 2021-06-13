شكرا لقرائتكم خبر عن 115 مليوناً أرباح «دريك» في الربع الأول.. الخسائر المتراكمة 4.7 مليار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية تتقدم بشكل إيجابي

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» الموقوفة عن التداول في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 115 مليون درهم عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021

وفي بيان حول نتائج الربع الأول، قالت الشركة إن الإيرادات المحققة بلغت 46 مليون درهم مقارنة ب 39 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2020.

وبلغ إجمالي الربح 5 ملايين درهم مقارنة بمليونين للفترة نفسها من عام 2020. كذلك، بلغت الأرباح من العمليات المستمرة 116 مليون درهم مقارنة بخسائر 29 مليون درهم.

وانخفضت قيمة الخسائر المتراكمة من 4.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020 إلى 4.78 مليار درهم.

وعن الخسائر المتراكمة، التي بلغت 4.78 مليار درهم، فتشكل 447% من رأس المال. وأرجعت الشركة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة، هي المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ، والعقود المدينة في المشاريع القديمة في السعودية وقطر وعمان والهند والإمارات، وقد تم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 على إمكانية استردادها، بالإضافة لشطب كامل قيمة الشهرة في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت إلى أن تكاليف تسليم المشاريع تجاوزت الميزانيات بكثير؛ نتيجة لضعف الأداء، بحيث تم تسييل العديد من الضمانات، ما زاد من الخسائر المتراكمة، بالإضافة لتكاليف العمالة غير المستغلة بسبب عدم الفوز بمشاريع جديدة نتجت عن الحظر المصرفي والأوامر القضائية.

وبشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، أفادت الشركة بأنها تعتزم إكمال عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على إعدام غالبية الديون وزيادة رأس المال للفوز بمشاريع جديدة.

كما ستقوم باستكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية، بالإضافة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ومتابعة القضايا القانونية وتحصيل مستحقاتها وتقليل النفقات لتتلاءم ومواردها المتاحة.