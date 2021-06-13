شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تضيف 600 ميجاوات من قدرة الطاقة النظيفة إلى مزيج الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة ستضيف 600 ميجاوات من القدرة التشغيلية للطاقة النظيفة، بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة خلال العام الجاري، لترتفع بذلك القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة، من الطاقة النظيفة إلى 1613 ميجاوات، مقارنة مع 1013 ميجاوات حالياً.

وأوضح أنه في يوليو المقبل، سيدشّن المشروع الأول، بقدرة 300 ميجاوات، ضمن المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وفي سبتمبر، سيدشّن أعلى برج للطاقة الشمسية المركّزة في العالم بارتفاع 262.44 متراً، وبقدرة 100 ميجاوات ضمن المرحلة الرابعة من المجمع. وستدشن الجزء الأول من منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 200 ميجاوات ضمن المرحلة نفسها قبل نهاية العام، وبذلك ستضيف الهيئة 300 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية و300 ميجاوات بتقنية الطاقة الشمسية المركزة، وستصل نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى نحو 10% خلال يوليو المقبل و12% بنهاية العام الجاري.

وقال الطاير «إن المشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة. وعبر هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية، لخمس مرات متتالية. وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية في العالم، واجتذبت نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات بنموذج المنتج المستقل للطاقة.

وأوضح المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس، لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، أن المرحلة الرابعة من المجمع تعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد في العالم، يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى نحو 16 مليار درهم. وتمتاز هذه المرحلة بأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية في العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافرها على مدار الساعة.