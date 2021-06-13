داود حسين: فاطمة كشري مثال للطيبة

شارك الفنان الكويتي داود حسين متابعيه بصورة مع الفنانة المصرية فاطمة كشري التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية واشتهرت بأنها أشهر «كومبارس»، وتمر حالياً بأزمة صحية جعلت الوسط الفني يتفاعل معها في مصر وعدد من الدول العربية.

ودعا داوود حسين متابعيه إلى الدعاء لها للخروج من محنتها، وكتب معلقاً على الصورة:«عملت معي في حلقات مسلسل تذكرة داود وكانت مثال للالتزام والطيبة، تمر حالياً بأزمة صحية إنها الأخت فاطمة كشري، التي أدخلت الفرح والسرور إلى قلوبنا، فقط من يشاهد الصورة يدعو لها تعود لأهلها ومحبيها»