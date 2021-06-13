شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه في الأهلي لدعم اللاعبين قبل موقعة الترجي التونسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي السابق وأستون فيلا الإنجليزي حالياً على الحضور لملعب مختار التتش لدعم لاعبي الأهلي قبل اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد له الجمعة المقبل.

واستغل محمود حسن تريزيجيه، وجوده بالقاهرة لزيارة النادي الأهلي واسترجاع شريط ذكرياته مع المارد الأحمر، ودعم زملائه اللاعبين قبل السفر لتونس الثلاثاء المقبل لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، الذى عاد إلى القاهرة منذ عدة أيام قادماً من إنجلترا، بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادى أستون فيلا، بعد إجراء اللاعب جراحة الرباط الصليبي منذ فترة.

واتفق مسئولو نادى أستون فيلا مع منتخب مصر على عودة تريزيجيه، إلى القاهرة، واستكمال علاجه، على أن يتم إرسال تقارير دورية إلى نادى أستون فيلا بحالة اللاعب.