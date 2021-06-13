شباب العراق يواجه مصر ودياً اليوم

بغداد: زيدان الربيعي

يلتقي منتخب شباب العراق، مساء اليوم الأحد، أمام نظيره المصري في مباراة ودية تقام على ملعب القاهرة الثاني، في أولى مبارياته الودية في المعسكر التدريبي الذي يقيمه حالياً في القاهرة.

وذكرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن منتخب شباب العراق، تدريباته البدنية في قاعة الحديد، فيما أقام مدربه عماد محمد بعدها محاضرة فنية للوقوف على أخطاء اللاعبين في المباريات الودية السابقة، والتركيز على تصحيحها في المدة المقبلة، بالتعاون مع المحلل الفني منتظر كولي والطاقم التدريبي المساعد.

وتابعت: «التحق بوفد منتخب الشباب، صباح السبت، لاعب فريق الكرخ عبد الرزاق قاسم، بعد أن خاض يوم الجمعة الماضي مباراة الكأس ضد فريق القوة الجوية».

جدير بالذكر أن منتخب الشباب دخل في معسكر تدريبي في مصر سيخوض خلاله مباراتين وديتين قبل المشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.