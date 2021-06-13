شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شامل لأكبر محطة لتربية الخيول في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

بدأت مصر خطة شاملة، لتطوير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، بضاحية عين شمس بالعاصمة القاهرة، والتي تصنف كواحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أمس، إن توجيهات صدرت بهذا الشأن من الرئيس السيسى، لتطوير المحطة التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، لتصبح النواة الرئيسية لمدينة «مرابط» للخيول، التي يجري العمل على إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر لها أن تكون صرحاً عالمياً مكتمل الجوانب، يغطى كافة مكونات تربية ورياضات الخيول في المنطقة العربية.

وتستهدف خطة التطوير المصرية، تعزيز جهود محطة الزهراء للخيول العربية، بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية في هذا المجال.

يرجع تاريخ إنشاء محطة الزهراء إلى عام 1928، وهي تمتد على مساحة تقدر بنحو 60 ألف فدان، بهدف الحفاظ على الخيول العربية، وتشرف المحطة على ما يقرب من 12 ألف مزرعة للخيول في مصر، ما دفعها لاحتلال المركز الأول عالمياً في تصدير الخيول العربية، حيث تضم وحدها نحو 500 رأس من الخيول، تنحدر من خمس سلالات عربية أصيلة.

وتشمل المحطة التي تعد جهة التسجيل والترقيم للخيول في مصر، مركزاً لتدريب الفروسية، إلى جانب مساحات خضراء شاسعة، مخصصة لعرض الخيول في مهرجانات سنوية.