شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المصريين، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.695 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 9887 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3842 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.