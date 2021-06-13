شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "الأبحاث والإعلام" توقع عقد تقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة، عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد 200 مليون ريال سنوياً، علماً بأن مدته ثلاث سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن ذلك التعاقد يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار و حضور على الصعيد المحلي والعالمي.

هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية بإذن الله ابتداء من الربع الثاني من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 91.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 64.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.