شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي يعين 4 أعضاء في غرفة الأحساء بينهم سيدتان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير التجارة د. ماجد القصبي قرارًا بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الأحساء، بينهم سيدتان.

جاء ذلك ضمن القرار الوزاري الذي صدر اليوم، القاضي بتشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة للدورة القادمة ( 1442 - 1446هـ).

وتضمن القرار تعيين كلٍّ من: مشاري السعدون وصالح الملحم ونورة العجمي وإيمان الزرعة، أعضاء جدد بمجلس إدارة غرفة محافظة الأحساء.

وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد اثني عشر عضوًا، وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا وعددهم ثمانية أعضاء لفئتي التجار والصناع.

ويشكل مجلس إدارة الغرفة إضافة إلى المعينين من قِبل وزير التجارة كلٌّ من: حسين الخواجة، وعبدالعزيز الموسى، وعبدالرحمن القرينيس، وعبدالرحمن البراك من فئة التجار.

واشتملت قائمة الصناع على كلٍّ من: محمد الجبر، وعماد الغدير، وعباس الصالح، ومحمد العفالق.

وأعربت الأمانة العامة في الغرفة عن تمنياتها للأعضاء جميعًا بالتوفيق ومزيد من العطاء والإنجاز لخدمة قطاع المال والأعمال وبذل الجهد والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية التنموية التي تضطلع بها الغرفة لتعزيز مساهمتها الفعالة التي لها أثر كبير على تنمية المجتمع والبيئة والاقتصاد.