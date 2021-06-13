أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر.. والجرام يهبط 5 جنيهات في يومين

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم، الأحد، حيث هبط الجرام جنيهًا واحدًا مقارنة بأسعار أمس.

وخلال تعاملات الأمس، هبط سعر جرام الذهب في السوق المحلي بنحو 4 جنيهات، ليصبح إجمالي التراجع على مدار اليومين 5 جنيهات.

وفي تصريحات لموقع "مصراوي"، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 806 جنيهات مقابل 807 جنيهات، أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 اليوم نحو 691 جنيها، وعيار 24 إلى 921 جنيه للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6448 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.