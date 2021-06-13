شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط عالميا.. وبرنت يرتفع 1.1% والخام الأمريكى 1.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1.9% .

وسجلت أسعار النفط، 72.69 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، حيث بلغت أعلي مستوياتها منذ مايو 2019، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.91 دولار للبرميل، وذلك عن التسوية الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط الجمعة جاء مدعوما بتحسن توقعات الطلب العالمي علي الوقود، وذلك كنتيجة لزيادة معدلات التطعيم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، والذى يؤدى رفع القيود المرتبطة به.