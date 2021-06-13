شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر بنسبة 14% خلال الربع الأول لـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مكتب التمثيل التجارى المصرى الجزائرى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر زاد خلال الربع الأول من العام الجارى (يناير – مارس 2021) بنسبة (+ 14%) ليصل إلى 215 مليون دولار أمريكى مقارنة بذات الفترة من العام السابق 2020 والتى سجل فيها حجم التجارة بين البلدين نحو 188.6 مليون دولار.

وبحسب التقرير فقد حققت الصادرات المصرية زيادة بنسبة + 10% لتصل قيمتها إلى 174.3 مليون دولار بعد أن كانت159.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام السابق والتي وصلت فيه إلى 159.3 مليون دولار، كما زادت الواردات المصرية من الجزائر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة وصلت إلى + 39% لتصل قيمتها 40 مليون دولار بعد ان كانت 29.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

واحتلت مصر المركز 14 فى قائمة الدول المصدرة إلى الجزائر، والمركز 23 في قائمة الدول المستوردة من الجزائر.

وأفاد التقرير بأن أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري تمثلت في زيت الصويا بقيمة بلغت نحو 31.3 مليون دولار، يليه المحضرات الغذائية لمرضى الأورام بقيمة 20 مليون دولار ، ثم الفاصوليا البيضاء بقيمة 10.1 مليون دولار، أسلاك النحاس بقيمة 10 ملايين دولار، أعلاف الحيوانات 9 ملايين دولار، بولي أيثلين 9 ملايين دولار، رقائق بولي أيثلين 6.2 مليون دولار، أقمشة منسوجة 3.8 مليون دولار، أقمشة منسوجة أخرى من شعيرات مختلفة الألوان 3.5 مليون دولار، جرانيت مقطع في شكل كتل او ألواح 3.1 مليون دولار .

وشهدت قائمة الصادرات المصرية من الجزائر دخول بعض البنود الجديدة منها أعلاف الحيوانات بقيمة 9 ملايين دولار بما يمثل 5.2% من إجمالي الصادرات المصرية للجزائر خلال تلك الفترة ، ديكسترين وغيره من أنواع النشا المعدل بقيمة نحو 664 ألف دولار بما يمثل نسبة 0.35% من إجمالي تلك الصادرات، وكذلك الورق والورق المقوى بوزن لايتجاوز 150 جم، بقيمة 480 ألف دولار بما يمثل 0.28% من إجمالي تلك الصادرات.

وبالنسبة لقائمة الوارادات المصرية من الجزائر يعتبر الغاز السائل بأنواعه من أهم بنودها بقيمة بلغت نحو 39.3 مليون دولار أي ما يمثل 97% من إجمالي الواردات المصرية من الجزائر خلال تلك الفترة، محققة بذلك زيادة بنسبة 53% مقارنة بقيمتها (25.7 مليون دولار ) خلال ذات الفترة من العام الماضى.

وشملت القائمة كذلك في خيوط القطن بقيمة 300 ألف دولار، وإطارات السيارات بقيمة 255 ألف دولار، وإضافات محضرة للاسمنت بقيمة 190 ألف دولار، وبوليميرات الستيرين بقيمة 184 ألف دولار.