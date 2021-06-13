شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 13 يونيو، استقرار ملحوظا لجميع الأعيرة المتداولة في السوق، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة بمصر وكذلك بالبورصات العالمية، حيث يتوقف التداول على المعدن النفيس والعملات يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وسجل الذهب عيار21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 807 جنيهات للجرام، بعد تراجعه في ختام جلسات التداول هذا الأسبوع من 810 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية هبوط الأسعار العالمية لمستويات 1876 دولار للأونصة.

أسعارالذهب في مصر:

عيار 24 سجل 922.25 جنيه.

عيار 21 سجل 807 جنيهات.

عيار 18 سجل 691.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6456 جنيها.

أونصة الذهب 1876 دولار.

وشهدت أسعار الذهب هذا الأسبوع تقلبات وتذبذب واضح في جلسات التداول، وذلك بعد أن شهدنا أحداث أثرت على مجريات التداول منها أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين "التضخم" بأمريكا بأكثر من التوقعات، وارتفع التضخم بنسبة 5% في شهر مايو، وتُعد أكبر زيادة منذ أغسطس 2008، مما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير، وكذلك برنامج شراء السندات الطارئ ومن المتوقع أن يستمر بالبرنامج على الأقل حتى نهاية مارس 2022.