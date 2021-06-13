شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 13-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.84 جنيها للشراء، و19.12جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.86 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.98 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما سجلت أسعارالريال السعودى اليوم ثباتا أمام الجنيه المصرى، مسجلا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.98 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.84 جنيه للشراء .

19.12 جنيه للبيع .





سعر اليورو فى بنك مصر18.84 جنيه للشراء.

19.12 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.88 جنيه للشراء.

19.04 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.86 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.01 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.84 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.