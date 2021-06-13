شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأعمال: فرص واعدة للاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال أبوعلي رئيس جمعية شباب الأعمال أن أفريقيا قارة الفرص وسوق جاذب للاستثمار خاصة في قطاعات التصنيع الغذائي والبنية التحتية والإنشاءات والطاقة الجديدة .

وقال جمال أبوعلي، رئيس جمعية شباب الأعمال - خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا، إن الجمعية أطلقت مبادرة خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا والتواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار فى أفريقيا منها نقص المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة والفرص التمويلية وعدم وجود ضمان للصادرات لهذه الدول، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد شريك محلى، والتدريب على دخول أسواق جديدة نسبية، مؤكدا ضرورة دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة استثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة.