شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالريال السعودى اليوم الأحد 13-6-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا في البنك الأهلي المصري عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib استقر عند 4.14 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.13 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجلت أسعار الدولار اليوم استقرارا أمام الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.58جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.14 جنيه للشراء .

4.18 جنيه للبيع .





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.14 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.