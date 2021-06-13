شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: تصدير شحنة الغاز المسال السابعة من دمياط الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بقطاع البترول، أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال "الشحنة السابعة" من مصنع دمياط للإسالة خلال الأسبوع الجارى.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك الشحنة متجهة للهند موضحا أن حجمها يبلغ نحو 151ألف متر مكعب غاز مسال.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد كشفت لـ"الخليج 365" عن تصدير شحنة غاز مسال "الشحنة السادسة" من مصنع دمياط للإسالة السبت الماضي متجهة للهند لافتا إلى أن حجمها يبلغ حوالي 143 ألف متر مكعب غاز مسال.

وبلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.