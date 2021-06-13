شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أسترا" توقع اتفاقية خدمات حصرية مع "موديرنا" السويسرية لتوزيع لقاحها لكوفيد 19 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن قيام إحدى شركتها التابعة "شركة تبوك للصناعات الدوائية" بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي ام بي اتش لبيع وتوزيع لقاحها كوفيد 19 mRNA بالإضافة إلى أي لقاح ضد سلالات كوفيد 19 المتحورة للقطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة العربية السعودية.

وقالت أسترا، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد إنه من الصعب تحديد قيمة العقد نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح.

وبحسب البيان، ستمتلك شركة تبوك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية، علماً بأن مده العقد 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

وتشمل هذه الإتفاقية بالإضافة إلى ما تم ذكره الحصول على التصاريح اللازمة والمحافظة عليها بما في ذلك تسجيل هذه المنتجات لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية ومتابعة التيقظ الدوائي لهذه المنتجات.

كما تتضمن الاتفاقية توفير ما يلزم من أعمال المناولة الملائمة لتوزيع المنتجات إلى الموزعين الرئيسيين والمستشفيات والعيادات والجهات الاخرى.

وأشار البيان، إلى أن هذه الاتفاقية تمنح شركة تبوك إمكانية التباحث في توسيع دائرة الأعمال مع شركة موديرنا داخل المملكة وخارجها بخصوص منتجاتها الأخرى غير لقاح كوفيد 19 وسلالالته المتحورة حال التصريح بها مستقبلاً.

هذا ويصعب تحديد الأثر المالي لهذه الاتفاقية نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق والتي بدورها تعتمد على إتمام عملية التسجيل للمنتجات بنجاح وسيتم الإعلان عن إي أثر جوهري في القوائم المالية الربع السنوية والسنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن أسترا حققت صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 34.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الكيماويات المتخصصة، الطاقة والحديد، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاعات الأدوية والطاقة والحديد.