شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "طيبة القابضة" توافق على بدء مناقشات مبدئية للاندماج مع "دور للضيافة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن موافقة مجلس إدارتها على بدء مناقشات مبدئية مع شركة دور للضيافة لدراسة اندماج الشركتين.

وأفادت طيبة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن هذه المناقشات لا تعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وقالت الشركة، إنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات النظامية المعنية وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

وتجدر الإشارة إلى أن طيبة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 50.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى جائحة كورونا - كوفيد 19 بالاضافة إلى تضمن الربع المماثل من العام السابق أرباح بيع الاستثمار في إحدى الشركات التابعة وكذلك تحقيق ربح من استلام تعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها في المدينة المنورة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف.