شكرا لقرائتكم خبر عن 7.4 مليون دينار مصروفات بنك الائتمان الكويتي الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت احصائية صادرة عن بنك الائتمان الكويتي أن اجمالي المصروفات بلغ 7.42 مليون دينار وتم تحويل قروض بواقع ألف و251 دفعة «أون لاين»، الأسبوع الماضي ومن تاريخ 6 حتى 10 الجاري.

وأشارت الإحصائية الى أن 53 عميلا استفادوا من خدمة «القرض الذكي» عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، في حين بلغ عدد المستفيدين من إنشاء حساب على بوابة بنك الائتمان باستخدام تطبيق «هويتي» التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية قد بلغ ألفا و184 عميلا.

وبينت الإحصائية أن عدد الكشوفات الهندسية التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بلغ 690 كشفا، ناهيك عن اصدار البنك لعدد ألف و18 قرارا والرد على 258 استفسارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقبال ألف و37 مكالمة من خلال مركز الاتصال.

وقال بنك الائتمان الكويتي، إنه صرف ما يناهز 24 مليون دينار كويتي لنحو 3772 من عملائه إلكترونياً خلال جائحة كورونا.

وذكر البنك أنه قبل جائحة كورونا اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونياً عبر تطبيق "الائتمان" على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.