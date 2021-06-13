شكرا لقرائتكم خبر عن السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بالكويت تنخفض 0.3% إلى 38.3 مليار دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض حجم السيولة المحلية في الكويت بختام شهر أبريل 2021 بنسبة 0.34% على أساس شهري.

وبلغت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي "عرض النقد 2" خلال أبريل 2021 نحو 38.28 مليار دينار، مقابل 38.41 مليار دينار في مارس السابق، بحسب صحيفة "السياسية".

وعلى أساس سنوي، نمت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.10% عن مستواها في أبريل 2020 البالغ 38.24 مليار دينار.

يشار إلى أن عرض النقد بمفهومه الواسع يشمل النقود الجارية والحسابات وودائع الأجل وحسابات التوفير.

وكشفت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتهم المختلفة بلغت في أبريل الماضي 2.19 مليار دينار، بنمو 1.86% عن مستواها في الشهر السابق له البالغ 2.15 مليار دينار، مع انخفاضها سنويا بـ 6.81%.