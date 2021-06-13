شكرا لقرائتكم خبر عن لا استثناءات للمكلفين في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنه لن يكون هناك أي استثناء لتطبيق الفاتورة الإلكترونية على المكلفين.

وأوضحت الهيئة، خلال ورشة عمل لائحة الفوترة الإلكترونية، أن إصدار الفواتير الإلكترونية في المرحلة الأولى بأي صيغة إلكترونية يريدها المكلف، سواء تطبيقا أو برنامجا أو نظاما، فيما ستحدد الصيغ الإلكترونية في المرحلة الثانية "مرحلة الربط والتكامل" في 2023، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ومن المحظورات، التي يمنع توفرها في الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، في المرحلة الأولى عدم توفر خاصية لإدارة المستخدمين، وتوفير خصائص للتلاعب في الفواتير أو الشعارات، والسماح بإمكانية إنشاء أكثر من تسلسل واحد لإصدار الفواتير لكل وحدة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت نهاية شهر مايو الماضي بنشر القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أنّ تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

يذكر أنّ الهيئة دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرّر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري، كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل المُيسَّر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

تجدر الإشارة إلى أنّ الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلًا عن دورها في الحدّ من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي، مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.