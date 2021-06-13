شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. دخول قرار توطين مهن المحاسبة بمؤسسات القطاع الخاص حيز التنفيذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% حيز التنفيذ بدءا من الأسبوع الحالي، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.

وصنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 20 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة، بحسب موقع قناة "العربية".

واشترط القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما اشترط القرار ألا يقل أجر المحاسب السعودي عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس، و4500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.

وفي فبراير الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

والقرار يشمل عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بعد" يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، حيث يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

يشار إلى أنه مؤخرا، أقر صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.