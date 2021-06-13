شكرا لقرائتكم خبر عن "الطيران المدني السعودي" تنقل الإدارات والمسؤوليات إلى "مطارات جدة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهت هيئة الطيران المدني في السعودية من تخصيص مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بعد نقل الإدارات والمسؤوليات من الهيئة إلى شركة مطارات جدة وذلك بعد أن استلم ريان طرابزوني مهامه كرئيس تنفيذي لتلك الشركةـ بحسب صحيفة المدينة.

وتأسس مطار الملك عبدالعزيز الدولي عام 1981، وافتتح من جديد في عام 2019 بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في المرحلة الأولى تبلغ 30 مليون مسافر سنوياً، أما الطاقة الاستيعابية الكاملة فتبلغ 80 مليون مسافر سنوياً.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 36 مليار ريال، وقد صمم المخطط العام على أن يتم تنفيذ التطوير على 3 مراحل حتى عام 2035.

ومؤخرا، كشفت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، عن قيام شركتها التابعة شركة تهامة للتعليم، بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني لتأجير أول وحدتين من أصل 6 وحدات لتجارة التجزئة تمت ترسيتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأوضحت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، بأنها ستقوم بتشغيل تلك الوحدات بالمطار بموجب امتياز حصري للعلامة التجارية دبليو أتش سميث، ستخدم هذه الوحدات الركاب عبر المبنى بما في ذلك المغادرون والقادمون وكذلك المسافرون المحليون والدوليون.