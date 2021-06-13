شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 13 حتى 17 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من أرامكو توتال العربية للخدمات، سلامة، العبداللطيف، تبوك الزراعية، أسيج، المصافي، العمران، مهارة، ساسكو، المستشفى السعودي الألماني، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة الخليج للتدريب، الأندلس، الكيميائية، أسمنت السعودية.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة أرامكو توتال العربية للخدمات، اليوم الأحد، على تعيين كيه بي إم جي كمراقب حسابات للشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2021 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعاب مراقب الحسابات.

وتبدأ شركة الخليج للتدريب والتعليم، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2020، بقيمة 11.250 مليون ريال، بواقع 25 هللة لكل سهم، وبنسبة 2.% من قيمة السهم الاسمية

وتعتمد الجمعية العمومية لشركة سلامة للتأمين التعاوني، اليوم الأحد، القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020.

وتبدأ شركة الأندلس العقارية، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2020، بقيمة 35 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

ومن المُقرر أن تنتهي، الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية في الأسهم الجديدة لشركة لازوردي للمجوهرات، على أن تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس المُقبل.

وتبدأ شركة الكيميائية السعودية، يوم الإثنين، توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2020، بقيمة 42.160 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، يوم الثلاثاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

وتناقش الجمعية العمومية شركة تبوك للتنمية الزراعية، يوم الثلاثاء، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 يوليو 2021 ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة سلامة للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من مساهم يملك حصة تتجاوز 5% من راس مال الشركة.

وتبدأ شركة الإسمنت السعودية، يوم الأربعاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من العام 2021، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، يوم الأربعاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام 2020، بواقع 0.20 ريال لكل سهم وبإجمالي 12 مليون ريال، بما يعادل 2% من رأس مال الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، يوم الخميس، مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2020.