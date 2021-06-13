شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الأردني يقيم حفل وداع لسفير المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي ”الخليج 365”

أقام مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، حفل وداع للسفير جمعة العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات، بمناسبة انتهاء عمله، حيث أكد عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والإمارات، التي أرسى قواعدها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه الملك الحسين، طيّب الله ثراهما، وتوطدت وتعمقت في عهد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني، وإخوانهما أصحاب السموّ حكام الإمارات. متمنياً لدولة الإمارات المزيد من التقدم والنجاح.

كما عبر السفير عن اعتراه بتكريم صاحب السموّ رئيس الدولة، بمنحه وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وأن الوسام تكريم للأردن، ولكل أفراد الجالية الأردنية في الإمارات. كما أشاد بالتعاون الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية طيلة عمله.

كما تقدم بالشكر والامتنان إلى مجلس الأعمال، على التعاون المثالي، عبر المبادرات والأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة، التي حققها ويعمل عليها، لخدمة أعضائه والأردن، باستمرار، وخاصة في أثناء جائحة «كورونا».

ورأى العبادي، المجلس وجميع أفراد الجالية، سفراء للأردن يمثلون الوطن خير تمثيل، متمنياً لهم التوفيق في كل المجالات التي يعملون بها. حاثاً إياهم على الاستثمار لدعم الاقتصاد الأردني.

وكان رئيس مجلس إدارة الأعمال الأردني إحسان القطاونة، ألقى كلمة رحب فيها بالسفير العبادي، وشكره باسم مجلس الأعمال وأبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات، على حسن التعاون والتنسيق، والتشجيع والدعم المتواصل للمجلس والجالية الأردنية. راجياً من أصحاب القرار في الأردن أن يكون السفير المنوي تعيينه خير خلف لخير سلف. معرباً له عن خالص التمنيات والتوفيق. وقدم له درع المجلس تثميناً لما قدمه من خدمات مميزة لوطننا الغالي وأبناء الجالية.