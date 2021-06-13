شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 10011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2266 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 12594 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3909 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3351 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بي انفستمنتس القابضة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة- رواد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مساهم رئيسي بشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 125.5 ألف جنيه، وباعت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 6 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير 25514 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1199 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، شراء 179.1 ألف أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وفي سياق منفصل أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت شركة إعمار مصر للتنمية إيرادات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 242.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغت صافي أرباح الفترة 529.1 مليون جنيه مقارنة مع 247.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.

وأعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، تحقيق إيرادات بلغت 195.97مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 324.3 مليون جينه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 39.58%، وبلغ صافي خسائر الفترة 21.9 مليون جنيه مقارنة مع 27 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 19.01%.

وأعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 1.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 154.5 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 1146%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 101 ألف جنيه مقابل خسائر بلغت 335.8 ألف جنيه بنسبة نمو 130%، مرجعة سبب زيادة إلى ارتفاع حجم إيرادات النشاط بمبلغ 1.9 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 209.8 ألف جنيه، وعدم وجود خسائر تقييم عملة عن الفترة الحالية مقابل 13747 جنيه خسائر تقييم عملة عن الفترة المقارنة.

وأعلنت شركة أم بي للهندسة، تحقيق إيرادات بلغت 43.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2021 مقابل 45.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 5%، وبلغ صافي الدخل الشامل 544.9 ألف جنيه مقابل 691.7 ألف جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 21%.

كما أقر مجلس إدارة شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القوائم المالية المستقلة عن الموقف المالي في 31 مارس عام 2021 بحجم أعمال قدره 288.3 مليون جنيه وبصافي ربح قدره 22.349 مليون جنيه، والقوائم المالية المجمعة بصافي ربح قدره 22.293 مليون جنيه.

وأعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، مؤشرات نتائج البنك في نهاية مايو 2021، وحقق البنك حجم أعمال 123.1 مليار جنيه مقابل 107.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 14.5%، وارتفع إجمالي الأصول إلى 121.2 مليار جنيه مقابل 105 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 15.4%.