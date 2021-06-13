شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق مصر السيادى: لدينا اتصال وثيق بصناديق الاستثمار الأفريقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق على اتصال وثيق مع نظرائه بكافة الدول الأفريقية لتبادل المعلومات والتشاور وعرض التجارب المختلفة.

وقال – خلال مشاركته في جلسة "الاستثمارات المصرية في أفريقيا: الفرص وآفاق المستقبل"، ضمن أعمال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ- "عملنا على تشكيل فريق يجمع الصناديق السيادية في أفريقيا ونعمل على الاقتصاد الشامل خاصة وأن أفريقيا تمثل سوق جاذب وواعد للاستثمارات، مضيفًا "نعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الصناديق السيادية في القارة والتعرف على فرص الاستثمار، مشيدًا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر قائلا "الهيئة نجحت في تحقيق طفرة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة الماضية".

وانطلقت منذ يوم الجمعة الماضية فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة افريقية، وعدد من ممثلى التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة فى الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وعدد كبار رجال الأعمال المصريين.

وتشهد أعمال المنتدى مجموعة من الجلسات التى تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون فى مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومى أو القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار فى مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعى الدول الإفريقية للعب دور أكبر فى الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية فى القارة الإفريقية.

كما تناقش الجلسات سبل التخلص من الفجوة التمويلية التى تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063 ودور برامج الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية والحد من التوابع السلبية لجائحة كورونا، وعرض أهم إنجازات وتجارب الدول الإفريقية فى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية كوسيلة لربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية، وفرص التعاون الإقليمى فى مجالات الزراعة والصناعة بين دول القارة، وفرص الوصول إلى الأسواق العالمية، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتشهد أعمال المنتدى توقيع عددا من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

ويأتى استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار فى إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً فى خطة تعزيز التعاون الفنى والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى في الفترة ما بين 11 إلى 14 يونيو.