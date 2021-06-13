شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال البنية الأساسية بتوسعات منطقة عتاقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تنفيذ البنية الأساسية (صرف - مياه - طرق - كهرباء)، بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، والتى يقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب فرع القناة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الصناعية ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة بنسبة إنجاز 98%، والمياه بنسبة 90%، والكهرباء بنسبm 90%، والطرق بنسبة 70%، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ34.5مليون جنيه، بجانب دراسة توسعات محطة معالجة الصرف بعتاقة لتلبية التوسعات المستقبلية.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، لتحقيق أسرع استفادة من الأراضي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، قادت المهندسة أسماء مخلوف، حملة بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضى الدولة، والإدارات المختصة بالجهاز، والتى أسفرت عن استرداد القطعتين رقمي 155 ، 156 بمنطقة عتاقة الصناعية.