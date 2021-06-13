شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال البنية الأساسية بتوسعات منطقة عتاقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف بالمنطقة بنسبة إنجاز 98%، والمياه بنسبة 90%، والكهرباء بنسبm 90%، والطرق بنسبة 70%، مشيرة إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ34.5مليون جنيه، بجانب دراسة توسعات محطة معالجة الصرف بعتاقة لتلبية التوسعات المستقبلية.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة، لتحقيق أسرع استفادة من الأراضي، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.
وفي سياق متصل، قادت المهندسة أسماء مخلوف، حملة بالتنسيق بين لجنة استرداد أراضى الدولة، والإدارات المختصة بالجهاز، والتى أسفرت عن استرداد القطعتين رقمي 155 ، 156 بمنطقة عتاقة الصناعية.