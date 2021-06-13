شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد 13-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 13-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الأسبوعية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى"cib" وبنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في مصرف أبوظبى الإسلامي فسجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع.