شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأحد.. الكيلو يتراوح بين 29-31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن والبيض مستقرة بالسوق المحلى اليوم الأحد 13-6-2021 .

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة تتراوح بين 26 - 27 جنيها للكيلو، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والأمهات يتراوح بين 20-21 جنيها في المزرعة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 44-45 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن المجمدة 30-33 جنيها الكيلو.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار البيض مرتفعة نسبيا، حيث يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 39-40 جنيها في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، وسعر البيض البلدى وصل 42 جنيها في المزرعة 46-50 جنيها للكرتونة، سعر المستهلك.