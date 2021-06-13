شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبني 5 آلاف وحدة صناعية باستثمارات 10 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الصناعة الوطنية طفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية، ولعل أبرز المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا مشروع المجمعات الجديدة، والتي تنتشر في عدد من المحافظات وتوفر أكثر من 5 آلاف مصنع جديد، وخلال السطور التالية نستعرض آخر تطورات ملف المجمعات الصناعية الجديدة:

- الحكومة تستهدف إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية.

- التكلفة الاستثمارية بلغت حوالي 10 مليار جنيه.

- إجمالي عدد الوحدات الصناعية 5046 وحدة.

- توفير نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.

- الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%.

- بدء الإنتاج بالمجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية لأنشطة الصناعات الدوائية الهندسية والغذائية.

- 118 وحدة بالمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد تبدأ الإنتاج الفعلي.

- المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية يوفر 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

وكانت الحكومة أعلنت شهر أكتوبر من عام 2020 طرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر.