الاقتصاد

مصر تبني 5 آلاف وحدة صناعية باستثمارات 10 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الصناعة الوطنية طفرة كبيرة خلال السبع سنوات الماضية، ولعل أبرز المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا مشروع المجمعات الجديدة، والتي تنتشر في عدد من المحافظات وتوفر أكثر من 5 آلاف مصنع جديد، وخلال السطور التالية نستعرض آخر تطورات ملف المجمعات الصناعية الجديدة:

 

 

 

- الحكومة تستهدف إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية.

 

 

 

- التكلفة الاستثمارية بلغت حوالي 10 مليار جنيه.

 

 

 

- إجمالي عدد الوحدات الصناعية 5046 وحدة.

 

 

 

- توفير نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.

 

 

 

- الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100%.

 

 

 

- بدء الإنتاج بالمجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية لأنشطة الصناعات الدوائية الهندسية والغذائية. 

 

 

 

- 118 وحدة بالمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد تبدأ الإنتاج الفعلي.

 

 

 

- المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية يوفر 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

 

 

 

وكانت الحكومة أعلنت شهر أكتوبر من عام 2020 طرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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